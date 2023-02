Il gip: "Truffa aggravata" Gualano verso il processo

Rischiano il processo per truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni pubbliche Paola Gualano, ex presidente di ‘Rompi il silenzio’, l’associazione riminese che dal 2005 assiste le donne vittime di violenza, e Loretta Filippi, ex collaboratrice della onlus. La Gualano e la Filippi erano state indagate dalla Guardia di finanza dopo l’esposto presentato due anni fa da sette socie dell’associazione, che in seguito alla vicenda lasciarono la onlus. La Procura aveva proposto l’archiviazione per entrambe, concludendo: "Non ricorre il delitto di truffa in quanto difetta la prova del danno". Le ex socie, che nel frattempo hanno fondato un’altra associazione per la tutela delle donne (Viva Rimini - Rete donna) si sono opposte. Ieri il giudice Manuel Bianchi ha rigettato l’archiviazione e disposto l’imputazione coatta per truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione delle erogazioni pubbliche. Per il gip "l’attività prestata dalla Gualano (che è stata presidente fino al 2021, ndr) sarebbe dovuta restare gratuita e invece è stata retribuita, diversamente da quanto stabilito dallo statuto dell’associazione. Norma su cui ha fatto affidamento l’ente pubblico erogatore al momento della convenzione con ’Rompi il silenzio’". Il giudice ha ordinato alla Procura di riformulare entro 10 giorni l’imputazione e riqualificarla in "truffa aggravata e indebita percezione di erogazione pubblica" nei confronti e della Gualano e della Filippi.

Secondo la denuncia fatta dalle ex socie, esisteva un accordo tra le due indagate che avrebbe garantito alla Gualano di percepire indebitamente 650 euro al mese dal 2018 al 2021, per un totale di oltre 26mila euro. Entrambe, la Gualano e la Filippi, svolgevano il servizio di reperibilità notturna per le donne vittime di violenze. Ma la ex presidente, a differenza della Filippi, essendo socia di ‘Rompi il silenzio’ non avrebbe potuto percepire compensi. Dalle indagini è emerso che la Filippi consegnava metà del proprio compenso alla Gualano. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma ieri il gip l’ha rigettata e presto si tornerà davanti al giudice, che dovrà decidere se mandare a processo la Gualano e l’ex collaboratrice.

"La Gualano non ha intascato un solo euro in maniera illecita, non c’è alcuna truffa – è la tesi del suo avvocato, Alberto Alessi – È stata retribuita per il servizio di reperibilità, che è esattamente quello per il quale ’Rompi il silenzio’ aveva ricevuto le somme ora contestate". "Sono stupita – dice la Gualano – ma anche serena, perché io non ho nulla da nascondere". Ma il caso diventa anche politico: Carlo Rufo Spina, consigliere di Fratelli d’Italia, chiede al Comune di aprire un’indagine interna e (nel caso di processo) costituirsi parte civile".

Manuel Spadazzi