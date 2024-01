Il giramondo instancabile: a 101 anni Gino va a ’svernare’ in Messico

L’aveva promesso Gino. Che in estate aveva rifatto il passaporto "per poter andare in Canada e subito dopo in Messico, dove mi fermerò per tutto l’inverno. Voglio continuare a viaggiare e a divertirmi". Così ha fatto l’imprenditore di San Giovanni in Marignano, un instancabile giramondo. A maggio Gino Belacca festeggerà la bellezza di 101 anni. Intanto si gode il sole e il mare a Ixtapa, in Messico, il paese che è diventato la sua seconda casa. Gino ha fatto una fortuna da imprenditore immobiliare, costruendo case, palazzi, grattacieli negli Stati Uniti, in Canada, in Messico. In agosto ha rinnovato il passaporto, a novembre è ripartito. Qualche giorno in Canada, per controllare gli affari della sua società, poi Gino è andato a Ixtapa, dove ha una bella casa e anche la barca. E qui resterà fino all’arrivo della primavera. "Ci siamo sentiti al telefono anche l’altra sera – dice l’amico Sauro Simoncelli – Gino sta benissimo, se la gode. A febbraio lo raggiungerà in Messico, per fare qualche giorno di vacanza con lui".