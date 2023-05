Il giro delle ’Centaure’ a fin di bene

Centaure in sella a Villa Verucchio per raccogliere fondi a favore degli alluvionati e dei centri anti-violenza. È il primo raduno in Emilia Romagna quello delle ’Centaure on the road’, che si daranno appuntamento domani in piazza Europa. "Uniamo cuori e moto per dare voce a chi voce non ne ha – dice Monica Berardi, l’amministratrice del gruppo nella regione – Centaure on the road è nato nel 2020, durante il lockdown, dal desiderio di unire nella passione per le due ruote donne di tutta Italia". Al gruppo aderiscono migliaia di persone, "e l’idea ora è sviluppare scuole di guida sicura in ogni regione avvicinando le donne a questo fantastico mondo, e dedicarsi al sociale dando supporto e voce alle associazioni che si occupano di donne vittime di violenza, anche attraverso momenti di aggregazione come quello di domenica a Villa". Sono già circa 50 le centaure iscritte all’evento di domani, l’obiettivo è arrivare a 100. In piazza ci saranno vari stand, compresi quelli di Croce rossa, Rompi il silenzio, Chiama ChiAma. La sindaca Stefania Sabba porterà i saluti e illustrerà l’obiettivo dell’evento: raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni alluvionate e centri anti-violenza. Alle 11 partirà il giro in moto, pranzo da Lombardi in via Trasversale Marecchia.

m.c.