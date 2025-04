Il giro di vite sui monopattini. Una multa ogni cinque giorni. L’uso del casco è ancora indigesto

La prima multa a Rimini era scattata poche ore dopo l’entrata in vigore delle modifiche al codice della strada. Il 15 dicembre gli agenti della polizia locale avevano sanzionato un uomo che girava in monopattino senza casco. Da allora i controlli dei vigili sono proseguiti, ma non c’è stata quella strage di multe che qualcuno temeva. In questi mesi le sanzioni fatte a Rimini per i monopattini sono state 25. Quasi la metà per il mancato uso del casco, una delle principali novità introdotte nel codice della strada. Sono state 12 le multe per il casco. Che è sempre obbligatorio, sia per chi viaggia su mezzi privati, sia per chi usa quelli a noleggio. Tra i sanzionati a Rimini, sono diversi quelli fermati dagli agenti mentre giravano con monopattini a noleggio. Altre 5 persone sono state multate perché sorprese a viaggiare su strade dove il monopattino non può più circolare: con il nuovo codice, l’uso dei mezzi è consentito solo su strade urbane con limite di velocità di 50 km orari. Tra gli altri multati, uno è stato punito per aver parcheggiato il monopattino su un marciapiede intralciando il passaggio. Altri invece sono stati sanzionati perché trasportavano persone, o per non aver dato la precedenza. Un ragazzino è stato multato perché beccato a girare in monopattino pur non avendo ancora compiuto 14 anni, che è l’età minima richieste, mentre un’altra persona è stata sanzionata perché guidava ubriaca.

In totale sono state 25 le multe fatte a Rimini dai vigili fino a oggi con le nuove norme: in pratica una ogni 5 giorni. Poche, dirà forse qualcuno, visto che ancora si vedono tante persone girare senza il casco o commettere altre infrazioni. Ma va detto che la polizia locale, fin qui, non ha svolto una campagna ‘mirata’ sui monopattini. Tutte le multe sono state fatte nell’ambito dei controlli sulle strade. Insomma: nessun accanimento. Anche perché, nonostante siano già passati diversi mesi da quando sono entrate in vigore le nuove norme del codice della strada, il ministero dei trasporti non ha ancora adottato i decreti attuativi sull’obbligo di assicurazione, di targa e su altri aspetti. Resta il fatto che il giro di vite sui monopattini, anche a Rimini, ha decisamente scoraggiato l’uso dei mezzi, in particolare quelli a noleggio. Ma sia Lime che Bit, le due compagnie che noleggiano i monopattini a Rimini, "hanno deciso – spiegano dal Comune – di proseguire con il servizio in città", nonostante le restrizioni imposte dal nuovo codice".

Manuel Spadazzi