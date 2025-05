Il giro di vite sulla movida: "Vietati addetti alla sicurezza finiti nei guai per droga e risse"

Chiede "l’impegno di tutti". Perché garantire la sicurezza all’interno dei locali e nei luoghi della movida "non è solo un compito delle forze dell’ordine – osserva il prefetto Giuseppina Cassone – ma anche delle istituzioni e dei gestori stessi". Il nuovo decreto sicurezza va in questa direzione, con il maggiore coinvolgimento dei pubblici esercizi, bar e ristoranti inclusi. Chiamati, su base volontaria, a potenziare telecamere e illuminazione, e a dotarsi di steward e addetti alla sicurezza laddove ce ne fosse necessità. Le nuove misure del decreto al centro ieri del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza riunito dal prefetto Cassone, che ha visto partecipare le forze dell’ordine, rappresentanti delle associazioni di categoria e amministratori di alcuni comuni (per Rimini era presente l’assessore Francesco Bragagni, per Bellaria il sindaco Filippo Giorgetti).

"Vogliamo arrivare – continua il prefetto – a un protocollo con le associazioni che sia ’tagliato’ su misura per la realtà del Riminese. L’adesione al protocollo, come è stato chiarito dal ministro all’Interno Matteo Piantedosi, sarà su base volontaria. Ma mi auguro e credo che ci sarà ampia partecipazione nella nostra provincia. Le associazioni di categoria hanno dimostrato forte attenzione e dichiarato il loro massimo impegno affinché tanti locali aderiscano". Tra le misure previste c’è l’introduzione della figura di un referente per la sicurezza in ogni locale che aderirà al protocollo. Il referente sara in stretto contatto con tutte le forze dell’ordine.

Un altro tema di cui si è discusso a lungo ieri è la selezione del personale di sicurezza nei locali. Andrà scelto con cura, guardando anche al casellario giudiziario. Perché "è evidente – dice ancora il prefetto – che bisogna evitare di prendere come addetti alla sicurezza o steward persone che hanno precedenti per i reati di droga o legati all’ordine pubblico. Chi ha avuti dei guai con la giustizia per rissa o spaccio, non è la persona più indicata per occuparsi della sicurezza in un locale". Ai pubblici esercizi che decideranno di aderire al protocollo verranno riconosciute delle premialità. Quali? Ancora sono da stabilire.

Manuel Spadazzi