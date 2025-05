Il Giro d’Italia a vela fa rotta per Cattolica

Cattolica ospiterà per la prima volta nella sua storia una tappa del Giro d’Italia a vela denominato "Marina Militare Nastro Rosa Tour". La tappa a Cattolica si terrà dal prossimo 2 al 4 giugno, dopo che la manifestazione prenderà il via da Venezia il 1° giugno. Un evento sportivo e turistico con decine di partecipanti, ma anche significativamente promozionale con l’attenzione mediatica di tutto il mondo della vela italiana interessato e dunque stampa, radio e televisioni coinvolte.

"Per noi è un grande onore ospitare una manifestazione del genere – spiega Gian Franco Malaisi, amministratore delegato della Marina di Cattolica srl – e per questo ringraziamo anche l’importante collaborazione con il Comune di Cattolica. Sarà un momento in cui Cattolica sarà al centro dell’attenzione nazionale in ambito di vela e mare per alcuni giorni, grazie ai nostri ottimi rapporti con la sezione velica della Marina Militare. Avremo oltre 30 imbarcazioni: altura, derive su foil, tavole a vela. Partecipanti 40 atleti internazionali da 16 nazioni, 30 equipaggi militari: Marina Militare, GdF, Aeronautica Militare. Altre 80 persone circa tra staff, allenatori ecc. Ma soprattutto al porto di Cattolica sarà anche installato per questi tre giorni il "Villaggio Italia" anche con la partecipazione diretta di FIV, federazione italiana vela, per promuovere e divulgare l’importanza della vale tra i giovanissimi".

Dunque vi saranno sportivi provenienti da tutta Italia e non solo, amanti del mare e dello sport a vela e tante realtà collegate. "Coinvolgeremo in questo evento anche i due Circoli di Cattolica – continua Malaisi – il Circolo Nautico di Cattolica e lo Yatch Club Marina per organizzare e allestire a Cattolica l’iniziativa. Avremo passaggi televisivi sulla Rai e saremo seguiti dalla comunicazione e dalla stampa collegata all’evento. Sarà un evento importante per tutto l’Adriatico". La manifestazione proseguirà poi per Vieste, terza tappa, nei giorni successivi e si concluderà, come da programma, nella decima tappa di Genova dal 9 al 13 luglio. Un evento che rappresenterà così l’apertura della stagione estiva anche per la darsena cattolichina, un’infrastruttura che da alcuni anni rappresenta un valore aggiunto per tutta l’economia locale sia di terra che di mare con la sua nautica da diporto. Dal 2008 tale darsena accoglie ben 140 posti per barche tra i 10 ed i 40 metri con arredi e servizi annessi all’avanguardia.

Luca Pizzagalli