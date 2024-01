Il giudice nega la cassa integrazione: "No ai licenziamenti alla Fontanot"

No alla cassa integrazione per i lavoratori di Fontanot, l’azienda che produce scale finita in liquidazione. La doccia fredda è arrivata ieri, coi sindacati sulle barricate a chiedere al curatore e al giudice delegato di riconsiderare la decisione presa. Senza cassa integrazione per i 37 lavoratori attualmente in forza all’azienda si apre la fase dei licenziamenti. Non ci sono solo Cgil, Cisl e Uil a fare pressioni per tornare sulla strada degli ammortizzatori sociali. Anche la consigliera provinciale delegata al lavoro e sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, esprime "forte preoccupazione per la decisione del tribunale. Nell’ambito del tavolo di crisi condividevamo l’idea che ci fosse la possibilità concreta di far partire subito gli ammortizzatori sociali, e ancora crediamo che ci possano essere le condizioni per accompagnare le lavoratrici e i lavoratori con un percorso strutturato attraverso questi strumenti di sostegno". L’altro appello della Parma è rivolto "al sistema imprenditoriale della provincia a cui chiedo di condividere un ragionamento comune rispetto al futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda". Dei 111 lavoratori occupati nella Fontanot ne sono rimasti 37. "Chiediamo di riconsiderare la decisione sulla Cigs", dicono i sindacati, dopo avere chiesto – lo scorso 29 dicembre – al curatore della liquidazione giudiziale di "avviare le procedure per consentire ai lavoratori l’accesso alla cassa integrazione". Ma "il giudice delegato su istanza del curatore non ha autorizzato il subentro della procedura nei rapporti di lavoro, di fatto negando la Cigs ed aprendo la strada ai licenziamenti". Per i sindacati diviene ora necessario "indire un’asta pubblica per la vendita del complesso con tutti i dipendenti, facendo appello alle imprese che avevano manifestato interesse a farsi avanti".

Sul caso di Fontanot si è mossa anche Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa regionale. "Sono in contatto con l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla per fare in modo che quanto accaduto venga attenzionato anche dalla Regione, che ha sempre un ruolo fondamentale nei tavoli di crisi. La salvaguardia della forza lavoro e dell’occupazione è da sempre al centro dell’azione del governo regionale". Intanto i lavoratori sono pronti al presidio davanti alla sede dell’azienda a Cerasolo il 31 gennaio, dalle 10.

Andrea Oliva