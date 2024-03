Il Golf club di Verucchio ritorna all’asta

Torna all’asta il Golf club di Verucchio. E stavolta basterà meno di un milione di euro, per mettere le mani sull’impianto. Vale la pena ricordare che nel 2021 il primo tentativo di vendita del tribunale per il complesso di Verucchio, finito all’asta dopo il fallimento della Cmv (la Cooperativa muratori Verucchio), partiva da quasi 5 milioni. Da allora ci sono state altre sei aste, tutte andate deserte. L’ultima lo scorso dicembre, quando sembrava fosse finalmente la volta buona dopo l’interessamento di alcuni noti imprenditori della zona.

Ora i curatori Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni ci riprovano. Si parte da una base d’asta di un milione e 250mila euro, ma in caso di una sola offerta basteranno 937mila euro. Meno di un milione. Un affare, considerando che il Golf club di Verucchio, nonostante le traversie societarie, sta regolarmente lavorando ed è meta di tanti appassionati. Il complesso occupa un’area complessiva di 97mila metri quadrati e comprende, oltre al campo da gioco con 18 buche e la clubhouse con bar (affacciato sul campo) anche terreni agricoli. L’interesse per l’impianto non manca, e negli anni sono stati diversi gli imprenditori che hanno chiesto informazioni ai curatori. Ma fino a oggi i loro interessi non si sono mai concretizzati in un’offerta. Ma stavolta il prezzo, ulteriormente ribassato, potrebbe fare la differenza. La nuova asta si terrà tra meno di un mese, il 12 aprile.

"Dopo l’ultimo tentativo di vendita, andato deserto, a dicembre, abbiamo atteso un po’, prima di richiedere al tribunale una nuova asta per il Golf di Verucchio – spiega Ettore Trippitelli – Abbiamo fatto valutazioni sul nuovo prezzo di vendita. Il prezzo è stato un po’ abbassato, ma non troppo. Sappiamo che c’è interesse per il complesso. Vedremo se stavolta gli interessi si concretizzeranno". È quello che si augura l’amministrazione di Verucchio, convinta che il rilancio del turismo in paese passi – anche – da un piano di valorizzazione e sviluppo del Golf club. Chiunque metterà le mani sul complesso, non potrà in ogni caso realizzare nuovi edifici residenziali sui terreni attualmente liberi del Golf club, in gran parte agricoli. Era questo uno dei progetti della Cmv, respinto dall’amministrazione.