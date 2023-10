"Il Golf Club fa gola: un rilancio farebbe bene anche al turismo"

Quel ‘green’ ha ospitato il fratello di Tronchetti Provera, il nipote del signor Sony e soprattutto il ‘pibe de oro’, Diego Armando Maradona. Persino il Trampoliere d’Italia era di casa, prima che il laghetto si prosciugasse. Ma questo incidente di percorso non mina assolutamente la bellezza e l’importanza del ‘green’ di Villa Verucchio, il primo realizzato in provincia di Rimini e una delle più belle strutture sul territorio. Da qualche tempo il Golf Club è in cerca di nuovi proprietari. "Figlio" del fallimento della Cooperativa Muratori di Verucchio, il prossimo dicembre va nuovamente all’asta, dopo due tentativi andati a vuoto nel 2021. E chissà che il terzo colpo non rappresenti quello decisivo per il ’18 buche’ che si distende su oltre 42.000 metri quadrati lungo il fiume Marecchia, ai quali vanno aggiunti 55.000 metri quadrati di terreni agricoli nella zona. Curatori del fallimento Cmv sono i commercialisti riminesi Fabrizio Tentoni ed Ettore Trippitelli.

La prima asta partiva dal prezzo base di quasi 5 milioni, il prezzo era già sceso a 3,7 milioni. Oltre al campo da gioco (18 buche, alcune delle quali su terreno demaniale) e al campo da pratica (7 buche), il complesso conta la club house con annesso bar e veranda che si affaccia sul campo da gioco, e 55.000 metri quadrati di terreni agricoli all’intorno. "Sul Golf Club abbiamo riscontrato da tempo un discreto interesse – ammette la sindaca di Verucchio, Stefania Sabba (nella foto) – Imprenditori che raccoglievano informazioni dai nostri tecnici. Ma sull’area non è previsto alcuno sviluppo urbanistico se non quello messo in conto dall’attuale strumento urbanistico, nella direzione della Regione di andare a consumo zero". L’impianto di via Molino Bianco è comunque appetibile. E ha suscitato l’interesse di investitori, tra i quali Manlio Maggioli. A dicembre il Golf Club finirà finalmente in buca? "Speriamo in imprenditori seri e appassionati – è l’auspicio della prima cittadina – L’impianto è ottimo, la zona conosciuta come Tenuta Amalia, adiacente al fiume Marecchia, è bellissima e la visuale è mozzafiato. Una proprietà interessata e competente potrebbe far decollare il Golf Club". Cosa potrebbe rappresentare per il comune di Verucchio una proprietà dall’atteggiamento imprenditoriale? "Oltre alla manutenzione di una fetta importante di territorio, aprirebbe a flussi turistici e a posti di lavoro e il Club potrebbe trainare altre attività all’aria aperta, aprendo a flussi turistici diversi, amanti del verde, della collina e delle aree interne".

m. c.