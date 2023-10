Il golf club torna all’asta . In campo anche Maggioli

Torna all’asta a dicembre il Golf club di Verucchio. E questa volta potrebbe essere quella buona, dopo i vari tentativi di vendita andati a vuoto. Sì perché, negli ultimi mesi, si sono fatti avanti diversi imprenditori interessati all’acquisto. Per questo Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni, curatori del fallimento del gruppo Cmv, il colosso dell’edilizia che possedeva, tra i vari beni, anche il Golf club di Verucchio, hanno deciso di fissare una nuova asta dopo che le prime erano andate deserte.

Il prezzo sarà quello già stabilito per l’ultima asta andata a vuoto: si parte da 1,5 milioni, in caso si presenti un solo compratore l’offerta minima è di un milione e 125mila euro. I curatori fallimentari negli ultimi mesi hanno avuto diversi contatti mesi con i potenziali acquirenti. E ci sono stati anche incontri con l’amministrazione comunale di Verucchio, volti ad approfondire la situazione urbanistica dell’impianto e i possibili interventi. Insomma: il Golf club fa gola e i curatori sperano di andare in buca con la prossima asta. Tra gli imprenditori che hanno sondato il terreno ce sono diversi. Uno di questi è Manlio Maggioli. Il presidente del gruppo Maggioli (nonché ex presidente di Confindustria e Camera di commercio) ha messo gli occhi sul complesso di Verucchio, intuendone le potenzialità di sviluppo, anche dal punto di vista turistico. Senza dimenticare che il golf negli ultimi anni (e il successo della Ryder cup a Roma l’ha testimoniato) è diventato uno sport sempre più popolare e seguito.

L’asta di dicembre potrebbe finalmente rappresentare la svolta per l’impianto. Che in questi anni, nonostante il fallimento di Cmv, ha proseguito l’attività organizzando tornei, corsi e iniziative. Insomma: chiunque lo comprerà, rileverà un’attività ben avviata. E il prezzo è decisamente interessante. La prima asta per il Golf club di Verucchio (vale la pena ricordarlo) partiva da 5 milioni di euro.

