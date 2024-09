Il Golf di Verucchio torna all’asta: stavolta bastano 700mila euro

Questa volta (in caso di un’unica offerta) basteranno poco più di 700mila euro per comprarlo. Il 20 novembre tornerà all’asta il Golf club di Verucchio, con i terreni annessi. L’impianto era uno dei ’gioielli’ della Cmv, la Cooperativa muratori di Verucchio, dichiarata poi fallita. In questi anni il Golf è andato all’asta già nove volte: la prima nel luglio del 2021, quando si partì da quasi 5 milioni di euro. Fino a oggi ogni tentativo di vendita dell’impianto di Verucchio è andato deserto. Inclusa l’ultimo, avvenuto alla fine dello scorso luglio. I curatori fallimentari Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni ora, in accordo con il tribunale, ci riprovano. All’asta del 20 novembre si partirà da 940mila euro. Ma nel caso arrivi una sola proposta d’acquisto, l’offerta minima scenderà a soli 705mila euro. Un vero affare per chi si farà avanti. A dire il vero, il Golf è da tempo nel mirino di alcuni investitori, che fino a oggi hanno preferito attendere in attesa che il prezzo calasse ulteriormente.