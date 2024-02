Il governatore Bonaccini al convegno del Psd: "Con San Marino un rapporto di forte amicizia"

Sanità pubblica, turismo, istruzione e formazione, lavoro transfrontaliero e viabilità. Di questo e di tanto altro ieri si è parlato sul palco del Teatro Titano nel convegno organizzato dal Partito dei socialisti e dei democratici che ha avuto come ospite d’onore il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il presidente del Partito democratico, al suo arrivo sul Titano, è stato ricevuto nella sede del Psd dai dirigenti del partito. "L’incontro – spiegano – ha rappresentato l’occasione per confrontarsi sulle principali questioni che i due Paesi stanno affrontando in questa delicata fase politica, sia a livello locale che a livello nazionale". "Con San Marino c’è un fortissimo rapporto di amicizia", ha detto Bonaccini. Poi al teatro Titano il convegno moderato da Alan Gasperoni al quale hanno partecipato il segretario del Psd Gerardo Giovagnoli, Bonaccini, il segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti e il segretario di Libera Matteo Ciacci. Con l’intervento del deputato riminese del Pd, Andrea Gnassi. "Il dibattito si è concentrato sulle tematiche bilaterali sulle quali sono stati sottoscritte e, sono in via di definizione, importanti intese. Dalla prossima firma dell’accordo di associazione con l’Ue si apriranno ulteriori reciproche opportunità". Nel suo ruolo di presidente del Pd, Bonaccini, ha invitato l’area riformista sammarinese "a guardare alle cose da fare, con la progettualità e l’operatività che deve contraddistinguere l’attività di una sinistra che ambisce a governare".