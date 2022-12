Il governo accelera sulla circonvallazione

C’è anche la circonvallazione di Santa Giustina tra i 21 nuovi cantieri strategici su cui il governo ha deciso di accelerare. Così è stato deciso nel Cipes, il comitato interministeriale, su impulso del ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini. In totale, si tratta di interventi superiori ai due miliardi di euro. Per una buona parte delle opere saranno pubblicati molto presto i bandi di gara, già tra la fine di quest’anno e gennaio. Per quanto riguarda la circonvallazione a Santa Giustina, un’opera attesa da anni dai residenti della zona, strategica per mettere in sicurezza il centro abitato della frazione e togliere traffico dalla via Emlia, l’investimento complessivo previsto è di oltre 22 milioni di euro. Due mesi fa, a ottobre, il Comune di Rimini aveva nuovamente sollecitato il governo e Anas per poter far partire finalmente i lavori. E ora la partita si è sbloccata.

Un risultato subito rivendicato ieri dal parlamentare e segretario della Lega in Romagna Jacopo Morronte: "Grazie all’attenzione del ministro Matteo Salvini, si accelera su 21 opere fondamentali per il Paese. La Romagna vedrà finanziate tre opere, per un importo totale di circa 140 milioni di euro. Tra queste c’è la fondamentale e tanto attesa variante di Santa Giustina a Rimini, per la quale sono stati stanziati gli 11 milioni di euro residui su un totale di 22,2 milioni. Per Ravenna sono stati finanziati i lavori per l’adeguamento della Ss67 Adriatica nel tratto che va da Classe al porto di Ravenna. Infine la variante di Castelbolognese, progetto atteso da più di 50 anni. La Lega dimostra di essere vicina al territorio e alle esigenze dei passando dalle parole ai fatti".