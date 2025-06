Il governo adotta un regolamento

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno incontrato la segreteria di Stato al Lavoro e il Servizio Prevenzione e Protezione Iss sul tema delle alte temperature sui luoghi di lavoro. "A seguito del confronto – spiegano dalla Centrale sindacale unitaria – il Congresso di Stato ha adottato un regolamento, che in parte assume le linee guida tracciate lo scorso anno dal Servizio Prevenzione e Protezione Iss. Regolamento che verrà completato da una circolare dell’Iss per un maggior dettaglio sulle misure da adottare". Obiettivo del regolamento e della successiva circolare "è definire le misure di prevenzione e protezione idonee per mitigare gli effetti derivanti dall’esposizione al rischio termico. Misure specifiche dovranno scattare in presenza di temperature superiori ai 35 gradi centigradi e/o in situazioni di disagio dovute al microclima". Da parte sua, la Csu ha inviato le sue proposte, sulla base delle linee guida internazionali.