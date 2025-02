"Il governo ci taglia 2,5 milioni in tre anni"

Un taglio al bilancio di 2,5 milioni di euro per i prossimi tre anni. E dalla quinta commissione consigliare arriva il via libera alla variazione di bilancio necessaria a far fronte ai tagli decisi dal governo. Tagli che ammontano, rispettivamente, a 505mila euro per l’anno in corso e a 2 milioni nei prossimi 2 anni. "Un congelamento di fondi che supererà i 2,5 milioni per il triennio, a cui l’amministrazione riuscirà a sopperire attraverso risorse proprie – sottolinea l’assessore al bilancio Juri Magrini – in virtù di un bilancio che si mantiene in equilibrio e, pur non senza fatica, ci permette di garantire i servizi ai cittadini e di continuare a investire sulla riqualificazione e sullo sviluppo della città". Il Comune ha inoltre finanziato il nuovo progetto Ariminum digitale, per una fruizione interattiva del patrimonio archeologico, storico-artistico e culturale della biblioteca Gambalunga e dei musei.