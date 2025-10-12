Il governo e le associazioni fanno squadra: "Insieme per aiutare le fasce più deboli"

"Vogliamo rafforzare la rete di supporto a favore dei cittadini in vista della prossima scadenza per l’accesso alle Tariffe Sociali per l’anno 2026". Così, il segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori ha incontrato, insieme ai vertici dell’Aass, le associazioni. Al tavolo si sono seduti Unione consumatori sammarinesi, Sportello Consumatori Csdl e l’Associazione sammarinese difesa consumatori, insieme a Caritas e Società unione mutuo soccorso. "La collaborazione con le Associazioni dei consumatori, Caritas e Sums – dicono dalla segreteria di Stato – si rivela un pilastro fondamentale per assicurare che il sostegno economico previsto sia capillarmente diffuso e più facilmente accessibile a chi ne ha diritto. Le associazioni hanno confermato la loro completa disponibilità a dedicare le proprie risorse ed i propri canali per promuovere con efficacia la campagna informativa sulle tariffe sociali, in particolare sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda". Fino al 15 novembre è possibile presentare istanza per l’accesso alle tariffe sociali per i servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e per il servizio idrico integrato per tutto il prossimo anno. Utile ricordare i requisiti di chi potrà riceverle: reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a 9mila euro, sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; tutti i componenti del nucleo familiare non occupati (che non siano studenti o pensionati) devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro nei periodi di non occupazione, mantenendo un comportamento proattivo nella ricerca di lavoro e senza aver rifiutato offerte di impiego nell’anno solare precedente e per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza.