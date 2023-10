Il governo rompe il tabù. Sì ai balli in spiaggia

Le polemiche sui chiringuitos e sulle feste in spiaggia? Sono acqua passata. Perché ora è il governo stesso a stabilire come le spiagge, in Italia, debbano offrire "più intrattanimento e più servizi". È scritto su bianco nel nuovo ’Piano del mare’, il provvedimento con cui l’esecutivo ha riscritto regole e obiettivi per l’offerta balneare, e anche per porti, pesca, turismo da crociera e tutte le attività legate all’economia del mare. Mentre si lavora alla trattativa con l’Europa per evitare i bandi pubblici per le concessioni di spiaggia, come impone invece la direttiva Bolkestein e hanno ribadito numerose sentenze, il governo ha elaborato il piano che fissa le linee di sviuppo delle spiagge. "Per il turismo balneare – recita il ’Piano del mare’ – sarà sempre più necessario coniugare servizi tradizionali come l’uso delle spiagge, parcheggi e noleggio delle attrezzature, con la ristorazione e l’intrattenimento". Il tutto "concentrandosi su qualità del servizio e professionalità", con "adeguata formazione del personale del mare". "A Rimini abbiamo imboccato da anni questa strada. I nostri stabilimenti hanno un’ampia offerta di intrattenimento – osserva Mauro Vanni, presidente delle imprese balneari di Confartigianato e della cooperativa bagnini di Rimini sud – Ma servono regole chiare e precise. Dev’essere chiaro, una volta per tutte, cosa si può fare o no in spiaggia". Non si sbilancia Vanni, ma è evidente che il governo si fa riferimento (anche) all’intrattenimento danzante. "Vedremo – dice Vanni – le mosse del governo. Ma è chiaro che sulla spiaggia, anche per questioni di sicurezza, non può fare tutto".

Resta aperto il nodo concessioni. Il governo vuole evitare i bandi per gli stabilimenti balneari e tutte le altre attività in scadenza di concessione. "Per dare certezza del diritto e dunque del futuro alla categoria (dei balneari) è necessario sciogliere la questione delle concessioni balneari". Stando alla mappatura avviata, la linea che il governo porterà in Europa è chiara: l’Italia vanta una quantità di spiagge "ancora libere e disponibili" tale da evitare la Bolkestein. E lo ribadisce anche Federbalneari, in missione a Bruxelles: "Il 67% delle aree del demanio marittimo è libero e disponibile. Vanno fissati criteri univoci per assegnare le concessioni", per evitare che le attuali imprese "spariscano".

Manuel Spadazzi