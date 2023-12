Il governo stanzia 700mila euro per la nuova piscina di Novafeltria

È stato un bel regalo quello che Novafeltria ha trovato sotto l’albero. L’amministrazione ha ottenuto, grazie al bando sport e periferie, un contributo di 700mila euro dal governo. Soldi che saranno usati per realizzare la nuova piscina e completare la cittadella dello sport prevista in via Superga, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II. Al posto del vecchio campo sportivo, oggi dismesso, saranno realizzati anche la nuova palestra per le scuole, campi da tennis e da padel e un’area per gli eventi. "Alle sterili polemiche – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Pandolfi – rispondiamo con i fatti. Ringraziamo Patrizia Masi, l’architetto Fabrizio Guerra, il ragionier Luca Roberti e l’assessore Monia Amadei che ha seguito costantemente il bando. Un grazie di cuore all’onorevole Alice Buonguerrieri per averci accompagnato nell’iter ministeriale".

I lavori della nuova palestra saranno di competenza della Provinci e dovranno essere terminati entro il 2026, mentre i campi da tennis e padel saranno realizzati insieme ai privati. "Il cantiere della piscina andrà di pari passo con quello della nuova palestra: a inizio 2024 avremo un incontro di programmazione con la Provincia. Una volta costruite le nuove strutture, la vecchia sarà demolita". Al posto dell’attuale palestra e piscina, gestita dalla polisportiva Valmar, sorgeranno invece parcheggi e aree verdi. "È un bel risultato, frutto di un lavoro di squadra del Comune col coinvolgimento della polisportiva Valmar", osserva il sindaco Stefano Zanchini.

m.c.