Il gran finale dell’Ice village

Ultimi giorni di divertimento con l’Ice village di Rimini. Il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazzale Fellini resteranno aperti fino a domenica. Per i più piccoli, oltre alla pista di ghiaccio di 500 metri, non mancano giochi, giostre e spettacoli. All’interno del tendone da circo – montato sulla rotonda del Grand Hotel – da oggi a domenica sarà infatti possibile assistere al Christmas circus show. Ad accogliere il pubblico il clown Polpetta e le mascotte più amate dei cartoni animati che si fanno fotografare con i bambini. Gli spettacoli al circo, così come l’accesso alla pista di pattinaggio e il noleggio di pattini sono a pagamento. La pista rimarrà aperta oggi dalle 14,30 alle 22, e domani dalle 10 alle 13 e poi dalle 14,30 alle 22. Per quanto riguarda gli orari degli spettacoli, oggi lo show è previsto alle 17, domani ci sarà invece un doppio appuntamento alle 15.30 e alle 17.30, domenica alle 11, alle 15.30 e anche alle 17.30. Per informazioni: 335.6288262.