"Il grande calcio è tornato al Mazzola"

Il grande calcio è tornato protagonista a Santarcangelo. Il ’Mazzola’ ha ospitato la Nazionale di calcio under 17 per due partite, per la qualificazione agli Europei. Sempre a Santarcangelo l’altro ieri si è giocata la sfida tra gli under 17 di Irlanda del nord e San Marino. "Santarcangelo continua ad accogliere gli eventi sportivi di alto livello, come le partite della Nazionale under 17 – osserva Angela Garattoni, assessore allo sport – e al tempo stesso riesce a fare rete, attraverso la Consulta dello sport, con iniziative a sostegno e in favore di tutti. Iniziative che contribuiscono così a rendere sempre più sicure le attività sportive nella nostra città".