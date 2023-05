Il grande ciclismo come opera d’arte Si apre la mostra

Nel cuore ha il Pirata, ma se deve dare un nome all’artista della bicicletta che più lo ha colpito fatica a trovarne uno solo: "Dico Fausto Coppi e Gino Bartali". Miguel Soro, pittore spagnolo con un trascorso da ciclista professionista, inaugura oggi alle 18 a Villa Franceschi la mostra "Marco Pantani e i campionissimi": diciotto opere realizzate con la tecnica mista acrilico e collage. Al taglio del nastro Soro terrà un live painting dipingendo, accompagnato dalla fisarmonica di Tiziano Paganelli, Remco Evenepoel, campione del mondo in carica e tra i favoriti per la vittoria del Giro d’Italia. La Romagna si conferma terra di ciclismo e si prepara a ospitare un’altra tappa del Giro. Dopo la cronometro Riccione-San Marino del 2019, il 14 maggio andrà in scena una nuova competizione destinata a segnare la classifica finale. In attesa di vedere sfrecciare Roglič, Evenepoel e Thomas, Riccione celebra il grande ciclismo con una mostra che racconta le gesta epiche di due miti come Coppi e Bartali ma anche di un giovane campione come Filippo Ganna. Ingresso libero.