Il grande ingorgo. Maratona e raduno di Cl mandano in tilt il traffico: "Due ore per fare 2 km"

Una festa per gli 8mila che hanno partecipato alla Rimini marathon. Una via crucis per chi, ieri mattina, si è ritrovato prigioniero del traffico. Strade paralizzate da Rimini nord fino al centro e alla zona di via Tripoli. "Ci ho messo due ore per fare due chilometri, da Viserba alle Celle. È stato assurdo", attacca uno dei tanti rimasti imbottigliati ieri nel ’grande ingorgo’. Diversi ci hanno chiamato in redazione per segnalare i disagi. Ma di proteste ne sono arrivate (parecchie) anche alla polizia locale, impegnata sulle strade con oltre 100 uomini. Insieme a loro 400 volontari schierati sulle strade interessate dalla corsa.

A causare le code non sono stati solo i divieti imposti dalla Rimini marathon. Ieri in Fiera c’è stato l’ultimo giorno degli esercizi spirituali di Cl. Un appuntamento iniziato venerdì, che ha portato a Rimini oltre 12mila persone. Ieri mattina centinaia di bus hanno portato i partecipanti dai loro hotel alla Fiera, causando code sulla Statale 16. Il traffico lungo la statale, i divieti per la Rimini marathon e su alcune strade chiuse per le processioni per la domenica delle palme, la concomitanza di altri eventi hanno paralizzato la viabilità per ore. Soprattutto per chi da Rimini nord era diretto verso il centro. Le difficoltà maggiori in via Beltramini, via Sacramora, sulla via Emilia alle Celle (dove i vigili hanno cercato di ridurre ai minimi tempi la chiusura per il passaggio della corsa), in via XXIII Settembre 1845 e anche in via Matteotti, in via Roma, in via Tripoli. Traffico in tilt per ore. Disagi anche per chi utilizzava i bus: molte linee sono state deviate (saltando diverse fermate), per i divieti della Rimini marathon. E la pioggia ha reso tutto ancora più complicato.

Il maltempo non ha rovinato la festa ai partecipanti della Rimini marathon. Lungo il percorso migliaia di persone a tifare per gli atleti in gara. Per gli organizzatori questa edizione "è stata un grande successo". Con la ’benedizione’ del Comune. "Un fiume di runner, riminesi e non solo, ha riempito le strade tra fatica, entusiasmo e il calore di un tifo continuo – scrive l’amministrazione sui social – Musica, colori, sorrisi: una domenica di corsa e di sport che si è trasformata in una grande festa all’aperto".