Il grande jazz trova casa sotto la Piramide

Riccione accende la primavera con tre concerti jazz che dal 20 al 27 aprile, vedranno protagonisti Sergio Cammariere, Amaro Freitas ed Enrico Rava in altrettante location della città: piazzale Ceccarini, chiesa Mater Admirabilis e Piramide del Cocoricò. La rassegna che quest’anno offre un particolare assaggio del festival estivo Riccione Summer Jazz, ormai punto di riferimento nel panorama del jazzistico italiano e internazionale, è organizzata in collaborazione con il Comune dall’associazione musicale Gaspare Tirincanti che a Riccione ha già portato artisti del calibro di Al Di Meola, Uri Caine, Fabrizio Bosso e Melissa Aldana.

Si parte il giorno di Pasqua alle 18 in piazzale Ceccarini, dove a esibirsi sarà il pluripremiato cantautore e pianista Sergio Cammariere in quartetto, per un concerto gratuito che intreccia poesia e raffinatezza jazz. Si prosegue giovedì 24 alle 21 con un evento esclusivo in programma nella chiesa Mater Admirabilis, in viale Gramsci a due passi da viale Ceccarini, dove a intrattenere il pubblico sarà il giovane pianista e compositore brasiliano Amaro Freitas, talento di fama internazionale, attesissimo in Italia dove, oltre a Riccione, proporrà solo altre due date, una a Venezia e l’altra a Torino. L’ingresso è libero.

Il pianoforte di Freitas per l’occasione sarà un omaggio in musica alla natura, in particolare alla terra e all’acqua. Nel suo ultimo album Y’Y, che presenterà a Riccione, il giovane pianista brasiliano, astro nascente del jazz mondiale, ha creato un’opera ispirata agli elementi naturali e alla cultura indigena, esplorando la relazione tra uomo e ambiente attraverso il suono, le sue note echeggeranno dunque come un canto di devozione alla bellezza del pianeta.

Per il terzo appuntamento di Viva Riccione Jazz, il 27 aprile sempre alle 21, si sale in collina per il suggestivo concerto che Enrico Rava, autentica icona del jazz italiano e internazionale, in quintetto, terrà sotto la Piramide del Cocoricò. Il suo progetto Fearless Five, affiancato da giovani musicisti di talento, racconta storie senza tempo, tra musica e poesia, trasportando il pubblico in una dimensione quasi onirica. In questo caso l’ingresso è a pagamento.

Ancora una volta, Riccione, come ha già fatto con il teatro e altre arti, si mostra capace di reinventare i suoi spazi iconici, trasformandoli in inediti scenari per gli eventi culturali di alto livello. I biglietti per il concerto di Rava sono disponibili sulla piattaforma ticketone.it oppure allo Iat del Palazzo del Turismo, in piazzale Ceccarini, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 17.

Nives Concolino