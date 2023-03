Il ‘grande nonno’ della sinistra

Nella prima intervista rilasciata al Carlino da segretario acclamato dichiara: "Nel mio Pd più spazio a giovani e donne". Non essendo né l’uno, né l’altro, chissà Santi dove si colloca. Alla domanda se ha votato per Schlein o Bonaccini, replica sornione: "Non l’ho detto nemmeno a mia moglie". Intanto mette le mani avanti e il 27 febbrario, a urne chiuse, augura "buon lavoro Elly". I compagni del partito lo stimano da decenni e lo considerano "affidabile" e dotato di "tanta esperienza". La prima è un’opinione, la seconda una certezza. In un partito che cambia i segretari con la stessa assiduità in cui noi cambiamo i calzini, Riziero Santi si ritaglia il ruolo di ‘grande nonno’ della sinistra riminese. A Riccione 86 iscritti firmato una lettera zeppa di elogi e complimenti. Grazie a lui, scrivono, "ora si rema tutti nella stessa direzione". Che è sempre quella di Santi Riziero.

Buon lavoro.

Carlo Andrea Barnabè