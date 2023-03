Il ‘grande nonno’ della sinistra che avanza

Carlo Andrea Barnabè

Santi Riziero, 65 anni, neo segretario del Pd di Riccione. Nel 1991 è eletto segretario comunale del Pds. A capo del governo c’è Giulio Andreotti. Cocciante canta ‘Se stiamo insieme ci sarà un perché’. Dal 2001 al 2008 ricopre la carica di segretario provinciale dei Ds. Nel 2005 è eletto in Consiglio provinciale. Nel 2008 assessore provinciale. Nel 2013 viene eletto per la prima volta sindaco di Gemmano, riconfermato cinque anni dopo. Nello stesso anno diventa presidente della Provincia di Rimini. Nel 2022 è scelto come reggente del Pd di Riccione, da qui segretario per acclamazione. "Il rinnovamento - dichiara – non è solo un fatto generazionale". L’avevamo intuito.