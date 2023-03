Il grazie del prof: "Bella iniziativa, esperienza unica"

Sono tantissimi i commenti entusiastici sull’iniziativa ‘Teatro in Classe’, pervenuti negli ultimi giorni al Centro Diego Fabbri di Forlì, fra questi quello di Angela Serafina Carolei, professoressa all’Isiss P. Gobetti di Morciano. "Come insegnante ho avuto modo di vivere insieme ai miei studenti il progetto dedicato ai giovani reporter e ne sono entusiasta per le ricadute positive che sto osservando nella classe e nei genitori. Sono stati molto apprezzati gli spettacoli audiodescritti per i non vedenti, che hanno permesso anche di rendersi conto dell’importanza di non escludere nessuno dalla bellezza dell’arte e di sviluppare una sensibile consapevolezza verso le tematiche dell’inclusività sociale. Noi abbiamo avuto tre mini redazioni con sette studenti in totale. Tutti sono stati contenti di vedersi pubblicato sul Carlino il loro lavoro. È un’esperienza unica in grado di farli sentire capaci e di offrire nuove esperienze. Qualcuno ha deciso già che vorrà fare il giornalista, ed è un bene perché a me in una redazione hanno insegnato che giornalista si diventa da giovane, è un sogno che va coltivato quando si è ragazzi. Agli organizzatori vanno i nostri ringraziamenti in attesa di altre proposte progettuali d’ampio respiro e uniche nel loro genere".

a.g.c.