Il gruppo Azione è sbarcato anche in Valconca

Dopo l’apertura del gruppo in Valmarecchia, Azione continua a crescere arrivando anche in Valconca con Valconca in Azione. Il gruppo si costituisce nell’intento di incentivare politiche basate su valori liberali, democratici ed europeisti nel territorio della Valconca. Tra i ’punti programmatici’ con cui Azione fa il suo esordio in Valconca c’è la volontà di "aumentare le iniziative e la promozione turistica in modo da rendere la riviera non solo famosa per le spiagge ma anche per l’entroterra naturale che ci circonda, creare una progettualità comune delle risorse e delle aree del territorio per definire insieme lo sviluppo turistico delle zona, in modo da trarne un beneficio economico per tutti, è una via da percorrere". Nonché puntare su "una connettività via cavo minimale decente", programma Azione Valconca.