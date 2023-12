Il gruppo Bartorelli dà più spazio alla boutique riccionese

Con un esclusivo cocktail riservato a un selezionato gruppo di clienti, amici e autorità, il gruppo Bartorelli Gioiellerie ha inaugurato la nuova fase di sviluppo aziendale con il restyling e l’ampliamento della boutique di Riccione. A fare gli onori di casa è Carlo Bartorelli, presidente e amministratore unico, che guida l’azienda con la famiglia. La maison, forte della tradizione che parte dal 1882, ora si sviluppa su 600 metri quadri distribuiti su due livelli. Al piano terra il focus è sull’universo dell’orologeria di alta gamma. Il primo piano è dedicato al mondo della gioielleria. Alla fine della galleria, ecco la Diamond Room Bartorelli: uno scrigno in cui spiccano le vetrine con le collezioni di gioielli pezzo unico Bartorelli Rare and Unique, ed un salottino vip per le trattative riservate. Al primo piano si trova pure il laboratorio di orologeria autorizzato per l’assistenza.