Il gruppo Campari si ’beve’ il Rimini. La società vuole il club biancorosso. Trattativa vicina alla conclusione

Prima i conti in mano, poi una trattativa all’ultimo respiro. Che non si è ancora conclusa. Sul Rimini da settimane ci sono gli occhi del Campari group. Il gruppo, con sede a Sesto San Giovanni, è uno dei leader mondiali nel settore degli alcolici, con un portafoglio di oltre 50 marchi globali. In fin dei conti chi non conosce Aperol, Campari, Wild Turkey e Grand Marnier. E sono solo alcuni. Da settimane il gruppo, controllato dalla famiglia Garavoglia tramite la holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca, sta trattando con Giusy Anna Scarcella, proprietaria di quella Building Company che da appena tre mesi ha messo le mani sulla società di calcio cittadina. Ma che non ha già più la forza (e questo è sotto gli occhi di tutti) per gestire il club. Tanto da metterlo in vendita. Appena qualche giorno fa la stessa Scarcella, smentendo un’altra trattativa, ha detto di essere pronta a cedere la centenaria società di Piazzale del Popolo "a una realtà solida e strutturata in grado di garantire continuità, stabilità e prospettive di crescita alla città e ai suoi tifosi". Parole che, lì per lì, erano state anche prese poco sul serio dai tifosi del Rimini che, c’è da dirlo, negli ultimi mesi sono stati costretti a digerire il peggio del peggio. Ma forse questa volta la numero uno della Building ha detto il vero? Perché Campari group è un colosso che conta 22 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 21 paesi impiegando circa 4mila persone. Non è mai stato proprietario di una società di calcio, ma è tra i partner dell’Inter e da un paio di stagioni uno dei marchi del gruppo – Cynar spritz – è tra gli sponsor del Venezia. E in estate il gruppo si era già avvicinato alla Spal.

A questo punto non ci sarebbe già bisogno di aggiungere altro. Nella giornata di ieri era attesa la fumata bianca. Che non è arrivata, nonostante pareva essere stato raggiunto un accordo di massima. Che avrebbe portato alla firma di un preliminare. Un primo passo al quale ovviamente sarebbe seguito il pagamento del debito con l’ex presidente Alfredo Rota. Invece, a quanto pare, si continua a trattare ad oltranza e c’è chi sussurra che in ballo ci siano anche altre cordate interessate al Rimini e in trattativa con la Scarcella. Facile comunque pensare, e non ce ne vogliano, che non siano dello stesso calibro della Campari. Che potrebbe cancellare un incubo e garantire al Rimini un futuro da sogno. Non resta che attendere e sperare che qualcosa di buono tutta questa paradossale avventura, alla fine, lo possa lasciare. Ai tifosi non resta altro da fare che preparare le bottiglie per brindare.