Il gruppo Hera cerca operai e manager

Opportunità di lavoro nelle energie rinnovabili. Un operatore di magazzino, un progettista elettrico e un project manager elettrico. Queste le ricerche attualmente presenti sul sito di Hera Comm, azienda controllata dal Gruppo Hera, per la sede di Rimini. Il luogo di lavoro per le tre figure sarà presso Fratelli Franchini, storica azienda riminese – punto di riferimento per impianti tecnologici ed energie rinnovabili in tutta Italia – con cui da giugno Hera Comm ha avviato una partnershirp acquisendo il 60% della società. Nel dettaglio, ecco alcuni dei requisiti richiesti al progettista elettrico: laurea in ingegneria elettrica o elettronica; esperienza in progettazione e preventivazione di impianti elettrici in altra azienda o studio di progettazione; padronanza attività di progettazione in regime di applicazione del sistema di gestione Uni En Iso 9001. Le principali caratteristiche per il project manager elettrico, invece, riguardano: laurea in ingegneria (elettrica, energetica, elettrotecnica, termotecnica, edile) o simili; esperienza in coordinamento lavori, gestione contabilità commessa fornitori e cliente; esperienza di almeno 5 anni come project manager; conoscenza approfondita tematiche relative alla predisposizione e redazione di offerte nell’ambito di appalti pubblici e di offerte ed Rdo di clienti privati (industriale, terziario e residenziali). All’operatore di magazzino si richiede conoscenza materiali elettrici e termoidraulici; conoscenza funzionamento del magazzino; conoscenza strumenti informatici, in particolare utilizzo di software gestionali per il magazzino; esperienza pregressa nel ruolo (almeno 2 anni); patentino muletto. Per ulteriori dettagli consultare il sito https:www.gruppohera.itgruppolavora-con-noi, dove, fino al 5 novembre 2023, è anche possibile inviare la propria candidatura.