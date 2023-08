Il gruppo Myo si allarga "Fatturato a 130 milioni"

Myo, azienda che fa riferimento alla famiglia Bianchini e fra le realtà di riferimento nel settore delle forniture di prodotti e servizi per l’ufficio, ha concluso l’acquisizione della maggioranza di Kratos, di Andrea Guarino. Quest’ultima, attiva nello stesso settore, conserva la propria identità e "potrà servire il mercato – precisano da Myo – con una gamma di prodotti più ampia di oggi, aumentando il proprio livello di servizio grazie a una struttura logistica con magazzini di oltre 42mila metri quadrati e un servizio di trasporto personalizzato fino all’ultimo chilometro". Con l’acquisizione il gruppo con quartier generale a Poggio Torriana incrementa il proprio giro d’affari che nel 2023 è già oltre i 110 milioni di euro.

Myo, erede italiana della grande Karnak, ha chiuso il bilancio 2022 con ricavi consolidati di oltre 90 milioni e un Ebitda superiore ai 6 milioni. Il piano industriale 2024-2026, in virtù della crescita organica e delle acquisizioni programmate, proietta il gruppo su una dimensione di fatturato di oltre 130 milioni di euro. "Un recupero impressionante – l’analisi del presidente di Myo, Giovanni Mazzocchi – se si pensa che nel 2017 la società si è ritrovata in condizioni di grandi difficoltà, con la perdita di parte del patrimonio immobiliare nonché del capitale sociale. Questa ripresa è stata resa possibile da un lavoro di squadra che ha coinvolto tutti, dall’ad Emanuele Cesarini fino all’ultimo collaboratore. Essenziale, tuttavia, per il raggiungimento di questi risultati, è stato il rientro in azienda con ruoli apicali operativi, a fine 2017, degli azionisti Marco e Simona Bianchini, i quali hanno donato nuovo impulso alle attività".