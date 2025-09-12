Il gruppo Reggini compie 75 anni. E arriva il francobollo celebrativo

Un progetto speciale per festeggiare 75 anni di attività. E’ quello organizzato dal Gruppo Reggini per il suo compleanno: un francobollo celebrativo che riproduce un dipinto di Eron, uno degli artisti più talentuosi della scena contemporanea. L’opera, acquistata da Reggini, appartiene alla serie ’Imagine’. La vendita del dipinto ha permesso di devolvere parte del valore dell’opera a un’associazione che dà sostegno ai migranti e a persone fragili in cerca di serenità. L’iniziativa è promossa da Poste San Marino nell’ambito della serie ’Eccellenze sammarinesi’, unisce arte, storia, territorio e impegno sociale, restituendo in un’immagine i valori che dal 1950 guidano la concessionaria fondata da Elio Reggini. Nata dall’incontro tra Elio Reggini e Gerhard Richard Gumpert, pioniere del Gruppo Volkswagen in Italia, Reggini è la concessionaria Volkswagen, Audi, Škoda e Volkswagen veicoli commerciali più antica d’Italia. In oltre sette decenni di attività, il Gruppo è cresciuto fino a contare più di 100 collaboratori e tre sedi che si trovano tra San Marino, Rimini e Cattolica.

"Celebrando i nostri 75 anni di storia con Volkswagen Group, non posso che provare una profonda emozione e gratitudine – dice Filippo Reggini – La nostra azienda è nata da una visione e da un incontro speciale, ma è cresciuta grazie alle persone: collaboratori appassionati, clienti che ci hanno dato fiducia, a loro va il mio più sincero ringraziamento. Reggini non è solo una concessionaria, è parte integrante del territorio in cui vive. Abbiamo sempre creduto nell’importanza di collaborare con le istituzioni locali, di sostenere lo sport. Siamo stati sponsor della Rimini Marathon e siamo tuttora sponsor del Basket Rimini e siamo anche al fianco di grandi manifestazioni culturali e sociali. Crediamo che un’impresa debba restituire valore alla comunità che la accoglie e crescere insieme ad essa. Un ringraziamento sincero va a Eron e a Poste San Marino".

La sede Reggini di Strada Rovereta a Falciano presto ospiterà l’esposizione del dipinto originale di Eron, visibile gratuitamente. L’emissione postale sarà disponibile in tiratura limitata di 20.000 esemplari, ciascuno dal valore di 2,25 euro, distribuiti in minifogli da quattro francobolli e saranno disponibili per l’acquisto a partire da martedì 16 della prossima settimana, sia sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm che nello Shop Filatelico che si trova in Piazzetta Garibaldi a San Marino Città.