Il guru dei commercianti: "Insegno loro a resistere"

In migliaia partecipano ai suoi corsi di formazione. Insegna ai commercianti come rimanere al passo con i tempi. Tanto da essersi guadagnato, in poco tempo, la fiducia dei suoi ‘allievi’. Che sono sempre di più e arrivano da sempre più lontano. Massimiliano Alvisi, 48 anni, riminese, si occupa di abbigliamento, ristorazione, ma è soprattutto il ’guru’ dei negozianti. Ai quali fa scoprire tecniche di marketing, i segreti dei social e li sprona ad avere una mentalità vincente.

Alvisi, da dove è partito?

"Ho iniziato nel settore assicurativo e per fare la vendita porta a porta la formazione è stata fondamentale. Poi sono entrato in modo casuale nell’abbigliamento, e poi ancora nella ristorazione, specializzandomi nel mondo del retail".

E la formazione?

"La faccio da sempre. Prima come utente, ora come formatore. Mi sono reso conto che sono pochi i commercianti che studiano per il loro lavoro. Il commercio ha funzionato per anni con poche regole base: vetrina, personale, prodotti da vendere. Oggi questo non basta più".

Cosa serve?

"C’è un nuovo modo di lavorare. Partendo dal marketing, bisogna fare conoscere la tua storia, la tua professionalità. Nulla viene da sè".

Quindi non è tutta colpa della crisi, dei colossi online...

"Assolutamente no. Bisogna applicarsi per attirare i clienti. C’è chi si lamenta e non fa nulla per cambiare. Queste sono le persone che ai miei corsi non voglio".

In 5 anni ben 5mila negozianti si sono rivolti a lei, giusto?

"Sì, un po’ da tutta Italia e dal resto d’Europa. Mi conoscono via social. Tutto è iniziato durante il periodo della pandemia. Ho raccontato quello che penso di saper fare con la genuinità di noi romagnoli ed è piaciuto. Ho una buona storia lavorativa e oggi sono tanti clienti che hanno ottenuto dei risultati. Non penso di cambiare la vita alle persone, ma credo di dare una direzione moderna al commercio".

Riesce anche a essere profeta in patria?

"Questo è sempre difficile, ma ci sono anche diversi negozianti della zona che hanno partecipato ai corsi. Per i commercianti riminesi stiamo entrando, secondo me, in un’epoca d’oro".

Eppure sempre più attività abbassano le serrande...

"È vero, ma Rimini avrà sempre più turisti e ci sarà necessità di prodotti e professionalità. Chi si impegna e lo fa in maniera moderna potrà rendere la propria attività profittevole".

Donatella Filippi