"Il Gustavino cambia nome e diventa un cocktail bar"

Da viale Dante alla conquista del lungomare. "Questa location è fantastica, non vediamo l’ora di partire". Stefano Urbinati, assieme a Matteo Migani, gestisce il Loca, in viale Dante. E’ qui che ha preso vita la formula vincente del locale, un cocktail bar noto anche per la sua selezione di gin, centinaia di etichette a disposizione del cliente più esigente. Oggi il Loca si sdoppia andando ad occupare i locali del Gustavino, sul lungomare della Libertà. Il Comune ha indetto nei mesi scorsi un’asta pubblica alla ricerca di un affittuario dopo che si era concluso il contratto precedente. Non si è presentata la società che per anni ha gestito il locale, così si sono aperte le porte per una nuova esperienza. All’asta non si è presentato nessuno, ma non appena gli uffici del Comune hanno aperto alla proceduta negoziata ecco che si sono fatti avanti altri soggetti. Oltre a Matteo Migani e Stefano Urbinati, si era presentata la società Cavalluccio Marino di Cela Eva e C. Snc con un’offerta economica di 35mila euro oltre l’Iva. Ma i soci del Loca avevano offerto 5mila euro in più, a cui aggiungere ovviamente l’Iva.

In questo casi si apre una nuova procedura in cui i titolari delle società vengono chiamati a giocarsi a suon di rilanci il locale. A spuntarla sono stati infine i soci del Loca con un’offerta complessiva, Iva inclusa, di 68mila euro annui. Il Gustavino sarà loro per i prossimi quattro anni, con la possibilità di rinnovo per altri quattro anni.

"Siamo contentissimi - prosegue Stefano Urbinati -. Il locale si trova in una posizione fantastica, una delle più belle di Riccione, e già immaginiamo cosa potrà diventare, affacciato com’è sul lungomare, e con il suo terrazzo. Vogliamo portare in questo luogo la nostra esperienza trasformando l’attuale Gustavino in un cocktail bar, offrendo una qualità alta alla clientela. Nei prossimi giorni incontreremo i precedenti titolari per capire come rimarrà il locale dopo che lo avranno lasciato definitivamente. Poi abbiamo già le squadre di operai pronte a entrare per ricreare le atmosfere che i clienti ci hanno riconosciuto al Loca. Speriamo che questa fase possa durare il meno possibile. La nostra intenzione è riuscire ad aprire entro la fine di maggio". Le sorprese non sono finite qui. "Pensiamo di cambiare nome al locale. Abbiamo già in mente come si chiamerà. Ancora un po’ di pazienza e lo comunicheremo".

Con l’aggiudicazione dell’attuale Gustavino si chiude la fase di bandi e aste per il complesso tra il lungomare della Libertà e viale Milano dove si trovano il padel e il locale.

L’impianto sportivo per il gioco del padel è stato riassegnato all’associazione Alleanza Sportiva Riccione srl per la durata di cinque anni.

Andrea Oliva