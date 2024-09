Il Gusto dello shopping: torna il low cost nell’Isola dei Platani

Torna il Gusto dello shopping da domani a domenica, dalle 9 alle 23 nell’Isola dei Platani. I commercianti che partecipano "espongono per altri 3 giorni di merce scontata per gli acquisti vantaggiosi con sconti dedicati". Domenica anche mercatino a km zero. "Un’occasione anche per una passeggiata all’aperto – spiega l’associazione Isola dei Platani – con la splendida cornice dei Giardini Fioriti del progetto VerdeComune Asproflor, approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei negozi aderenti".