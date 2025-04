Il Jazz Day Unesco si celebra a San Marino con serate d’ascolto, jam session e lezioni aperte

Anche San Marino si unisce alla celebrazione mondiale dell’International Jazz Day Unesco, un’iniziativa lanciata nel 2011 dall’Unesco e dall’Herbie Hancock Institute of Jazz per riconoscere il jazz come linguaggio universale di libertà, uguaglianza e pace. Fino al 7 maggio, l’Istituto musicale sammarinese promuove un ricco programma di eventi gratuiti, rivolti non solo agli appassionati, ma a tutta la cittadinanza, "con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani – dicono dall’Istituto – a una forma d’arte che ha saputo attraversare culture, confini e generazioni".

Il secondo appuntamento è in programma domani, alle 21, all’Auditorio dell’Ims. Dove ci sarò il listening bar ‘Esperienza d’ascolto audiofila’. Un viaggio nell’ascolto collettivo e silenzioso di un disco iconico della storia del jazz, introdotto dalla sassofonista e compositrice Giulia Barba accompagnato da degustazione di vini locali.

Martedì, invece, è prevista, dalle 19 alle 22, una jam session tra professionisti e giovani allievi con trio resident e ospiti d’eccezione. Un momento di libertà espressiva nel segno della cultura jazz. Parteciperanno ospiti del calibro di Antonagelo Giudice (sax), Alessandro Scala (sax), Michele Samory (tromba), Federico Tassani (trombone). Resident Band composta da Simone Migani (pianoforte), Mauro Mussoni (contrabbasso) e Manuel Giovannetti (batteria).

Ultimo appuntamento il 7 maggio alle 20.30 con una lezione aperta del corso di canto jazz.