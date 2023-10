Il judoka Dima torna in Ucraina e vince una medaglia

Dima torna in Ucraina e vince. Halich Dmytro, per tutti Dima, è arrivato nel marzo del 2022 a Riccione per sfuggire alle bombe. È un atleta in forza alla sezione judo di Polisportiva Riccione. Il 30 settembre ha partecipato al campionato nazionale ucraino a Leopoli, in Ucraina. "Ci siamo messaggiati il giorno prima della gara. Dima era molto carico e sicuro che avrebbe fatto una grande gare", racconta Giuseppe Longo della sezione Judo della Polisportiva. Dopo gli allenamenti riccionesi Dima è arrivato terzo, medaglia di bronzo.