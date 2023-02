Il killer di Cristina rischia l’ergastolo "Ha infierito su di lei con crudeltà"

di Manuel Spadazzi

Rischia la condanna all’ergastolo Simone Benedetto Vultaggio, l’operaio riminese che il 25 giugno scorso massacrò la compagna Cristina Peroni davanti al loro figlioletto di 5 mesi. Il giudice Raffaella Ceccarelli ha disposto il giudizio immediato per l’assassino di Cristina. Il processo partirà il 5 giugno, praticamente un anno dopo il delitto commesso nella sua abitazione in via Rastelli. Il 48enne riminese, che è difeso dall’avvocato Liana Lotti, davanti alla Corte d’Assise è accusato di omicidio pluriaggravato, dei maltrattamenti contro Cristina prima del delitto e anche di detenzione illegale di una pistola calibro 22 e di 108 proiettili. Vultaggio ha ucciso la compagna 33enne – che voleva lasciarlo definitivamente – con 14 colpi di mattarello e 51 coltellate, con le ’aggravanti di "aver agito con crudeltà" e di "aver infierito sulla vittima con feroce accanimento". Almeno 29 colpi sarebbero stati inferti quando Cristina era già a terra inerme.

Dall’indagine sul delitto di via Rastelli, condotta dalla Squadra mobile della polizia e coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, è venuto fuori che Vultaggio aveva picchiato e maltrattato Cristina più volte durante la loro relazione, anche quando lei era incinta. Tanto che Cristina era tornata nel paese d’origine, vicino a Roma, insieme al figlio di pochi mesi. Poi lui l’aveva convinta a tornare a Rimini, ma le tensioni erano continuate e lei era a pronta a lasciarlo definitivamente. Quella mattina del 25 giugno l’ennesima lite, scoppiata perché Cristina non gli faceva tenere il figlioletto in braccio, e Vultaggio è esploso in tutta la sua rabbia massacrandola a colpi di mattarello e coltellate davanti al loro bambino. Il piccolo, che ha compiuto un anno il 25 gennaio, è stato affidato per ora dal Tribunale dei minori alla nonna materna, che vive a Mentana in provincia di Roma. I nonni paterni (così come altri familiari di Vultaggio) hanno avuto il permesso di mantenere i contatti con il bambino e di andare periodicamente a visitarlo. Inoltre concorrono alle spese per il suo mantenimento.

Vultaggio, tuttora in carcere ai ’Casetti’, nel corso degli interrogatori ha sempre detto di non ricordarsi nulla dell’omicidio. Da un paio di mesi è seguito dallo pschiatra Daniele Donati, che lo ha già incontrato più volte in carcere. "Simone era imbottito di psicofarmaci quando è avvenuto l’omicidio – dice il suo avvocato Liana Lotti – Era in cura da un anno presso l’Ausl per i suoi problemi psichici. Il giorno prima del delitto aveva chiamato uno dei medici che l’avevano in cura per chiedere aiuto, perché diceva di stare molto male: purtroppo non ha potuto visitarlo". Secondo la tesi difensiva, se Vultaggio fosse stato curato in maniera diversa "forse non si sarebbe arrivati a questa tragedia".