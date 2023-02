Il killer di Tamara resta in comunità "Potrebbe ancora fare del male"

di Manuel Spadazzi

Ha chiuso i suoi conti con la giustizia Alessandro Doto. L’assassino di Tamara Monti, l’addestratice di delfini sua vicina di casa che uccise la sera del 2 febbraio 2007 a Riccione con una ventina di coltellate, ha finito di scontare la pena inflittagli per l’omicidio e ha concluso ormai pure il periodo obbligato in comunità disposto dai giudici. A Doto (difeso dall’avvocato Stefano Caroli) venne riconosciuta la seminfermità mentale e condannato per questo a soli 14 anni, mentre la Procura ne aveva chiesti 30. Pena che si è ridotta a poco più di 12 anni, grazie agli sconti per buona condotta di cui ha potuto usufruire. Doto ha quasi ultimato anche i 3 anni di periodo forzato in comunità, che sta passando in una struttura del Forlivese. Ma anche alla scadenza di questa misura di sicurezza, difficilmente potrà tornare a casa. Il killer di Tamara è tuttora sottoposto a cure e viene ritenuto ancora potenzialmente pericoloso. Sarà la prossima perizia, alla fine dei 3 anni di periodo forzato in comunità, a stabilire quanto tempo dovrà passare ancora nella comunità di recupero. Doto ha comunque il permesso di trascorrere ogni tanto qualche giorno con la famiglia, da cui torna appena può. Più volte ha manifestato con il suo avvocato il desiderio di mettersi in contatto con i familiari di Tamara: "Voglio chiedere loro perdono, per quello che ho fatto".

Ma per Sabrina Monti, la sorella di Tamara, "non ci può essere perdono. Doto ci ha portato via Mara per sempre, e ha distrutto le nostre vite". Il padre di Tamara si ammalò gravemente, dopo l’omicidio e non si è più ripreso: è morto alcuni anni dopo. Sabrina non ha mai cambiato idea, in questi anni: "Doto meritava una condanna più pesante. È stato difeso da ottimi avvocati, se l’è cavata con 14 anni di pena, ma noi non abbiamo mai creduto al fatto che non fosse capace di intendere e volere quando l’ha uccisa. La morte di Mara non ha insegnato nulla, tante donne continuano a essere uccise e spesso i loro assassini riescono a ottenere condanne lievi invocando la seminfermità mentale".