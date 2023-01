Il killer si nascondeva in albergo A Rimini la base dei criminali turchi

La polizia di mezza Europa gli dava la caccia in quanto autore di un brutale omicidio commesso la notte del 24 ottobre scorso a Norimberga, in Germania. Lui si nascondeva in un albergo di Marina Centro, dove si era presentato sotto falso nome ed esibendo dei documenti falsi. È qui che gli agenti della squadra mobile di Rimini, diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili, in collaborazione con il servizio centrale operativo della polizia di Stato, il servizio per la cooperazione internazionale e la polizia postale e delle comunicazioni, ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche a carico di Mert Fahri Akin, 28 anni, cittadino turco accusato di aver ucciso a colpi di pistola un connazionale di 30 anni e di aver ferito in maniera grave un altro uomo di 35 anni, anche lui di origine turca, durante un violento litigio scoppiato non lontano da un ristorante. Da quella notte di Akin, noto nel suo paese d’origine anche per altri reati e ritenuto vicino ad ambienti criminali, si erano completamente perse le tracce. Era svanito nel nulla, come un fantasma. Salvo poi riapparire, magicamente, diversi giorni fa, proprio a Rimini. Le forze dell’ordine che lo braccavano...