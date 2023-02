Il laboratorio rilancia l’attività

Nel 1986 veniva inaugurato a Cattolica Il Laboratorio di Educazione all’Immagine (LaVoratorio), un progetto che resiste nel tempo e che ormai da più di 30 anni realizza attività formative e sperimentazioni didattiche legate al mondo dell’arte. Si rivolge principalmente a tutte le scuole del territorio comunale (fascia di età 0-14 anni), ma anche ai centri limitrofi attraverso reti progettuali specifiche. "Educare all’arte e con l’arte – sottolinea l’Assessore alle Politiche educative, Federico Vaccarini – è l’obiettivo principale del laboratorio, ovvero pensare l’arte quale veicolo di ricerca e sperimentazione dei molteplici linguaggi espressivi. Intendiamo valorizzare il ruolo del laboratorio quale perno centrale di una progettualità artistica che avrà in Cattolica un importante punto di riferimento sia per le scuole del territorio sia per tutte le persone che vorranno avvicinarsi ai linguaggi artistici". Nelle scorse settimane pertanto l’amministrazione Comunale ha avviato un’istruttoria pubblica al fine di individuare soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione di interventi, dalla durata di 36 mesi, finalizzati alle gestione ed innovazione dello stesso laboratorio.