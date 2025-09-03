Il ladro di champagne non brinda: denunciato

Un ristoratore ha visto scomparire dal locale bottiglie pregiate di champagne per giorni. I furti si sono ripetuti in tre distinte occasioni. Infine non gli è rimasto che presentarsi in caserma, dai carabinieri di Riccione, per sporgere denuncia sperando di arrivare al ladro di champagne. Una a una erano scomparse bottiglie pregiate. Nel frigo dove prima brillavano un Dom Pérignon e un Ruinart era rimasto uno spazio vuoto. A conti fatti i ‘vuoti’ erano decine, come le bottiglie svanite nel nulla. La nota positiva è arrivata nella giornata di lunedì quando è arrivata al ristoratore una chiamata da parte della polizia locale di Rimini che lo avvisava del ritrovamento della refurtiva. Non tutto lo champagne era stato stappato, e nemmeno era partito in blocco per altri lidi con un incasso da parte del ladro di circa oltre 5mila euro: è questo il valore delle bottiglie sottratte.

La polizia locale riminese era risalita allo champagne tramite un ragazzo fermato davanti a un locale mentre fumava sostanza stupefacente. Doveva essere una normale identificazione, ma alla fine i sospetti degli agenti hanno consigliato di procedere con una ispezione nel domicilio dove viveva il giovane di 26 anni. Gli agenti hanno condotto il ragazzo nell’hotel fino farsi aprire la camera. Qui hanno trovato modiche quantità di sostanza stupefacente da annotare come uso personale. Ma la droga non è stata l’unica cosa trovata dalla municipale. Nella stanza c’erano anche 14 pregiate bottiglie di champagne oltre a una bottiglia di amaro. Difficile pensare che il giovane collezionasse in camera champagne d’annata, ed infatti da un semplice controllo è emerso che era stata presentata una denuncia pochi giorni prima per quantitativi simili di vino rubato. Peccato per il ristoratore che non tutta la refurtiva sia stata trovata. Infatti dalla denuncia presentata il valore dello champagne sottratto superava i 5mila euro, mentre le 14 bottiglie ritrovate arrivavano a 3.650 euro. Se non altro il ristoratore ha potuto riprendersi parte delle bottiglie. Il giovane, invece, è stato denunciato per ricettazione.

Andrea Oliva