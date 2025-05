"Il lavoro al centro, il voto è democrazia"

"Spegniamo TeleMeloni e rimettiamo il lavoro al centro, accendendo la democrazia. il servizio pubblico ha il dovere di informare sui referendum dell’8 e 9 giugno, tante iniziative in provincia, da qui al 6 giugno, con la festa di fine campagna nella piazza sull’acqua di Rimini". Lo afferma la consigliera regionale Emma Petitti, ieri al presidio Pd davanti alla sede Rai di Bologna.

"E’ fondamentale andare a votare – afferma – perché chi ha paura della democrazia cerca di spegnerla. Il voto per i referendum dell’8 e 9 giugno non e’ solo un diritto-dovere, e’ l’occasione per riportare al centro il lavoro, chiedere che sia meno precario e più sicuro. E’ lo strumento più potente in mano alle cittadine e ai cittadini. Usiamolo". Questi, ricorda Petitti, i prossimi appuntamenti riminesi promossi dal ’Comitato per il Si’: "Il Pd, sindacati e associazioni sono attive sul territorio riminese con tanti appuntamenti, tra cui quello di oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) al villaggio primo maggio (via Bidente 1), il prossimo del 28 maggio a Miramare (sala parrocchia Sacro Cuore, via marconi 43). Il 6 giugno doppio appuntamento, alle o 15,15 alla sala Sempregiovani di viale Pintor 7, zona Ospedale, e dalle o 19 con la festa di chiusura campagna referendaria alla piazza sull’Acqua nell’invaso del Marecchia".