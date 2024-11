"Il lavoro nel turismo ha appeal sui giovani"

L’immagine di giovani che non vogliono ‘sporcarsi le mani’ o fare sacrifici viene cestinata dal sondaggio condotto dagli stessi studenti sull’immagine del mondo del lavoro nel settore turistico. Il sondaggio, effettuato a maggio 2024, ha coinvolto 197 studenti dell’Istituto alberghiero Savioli e dell’Istituto scientifico Volta di Riccione. A mostrare i dati ci ha pensato, ieri al Savioli, Federalberghi Riccione, in collaborazione con il Cast (Centro studi avanzati sul turismo) dell’Università di Bologna. "Dal sondaggio emerge che i giovani hanno riscoperto il mondo del lavoro – spiega il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari –. Vedono il lavoro capace di generare soddisfazioni e relazioni. Certamente ci sono criticità da affrontare, tra cui la compatibilità tra impegno e tempo libero, ma direi che gli under 18 hanno voglia di mettersi in gioco. Non c’è più quell’apatia nei confronti del mondo del lavoro. Un dato è emblematico: il 90% vede nel lavoro un’occasione per sviluppare le proprie competenze".

Altri due numeri sono significativi: il sondaggio ha evidenziato che il 93% dei ragazzi ha fatto un’esperienza lavorativa nel turismo, il 67% ha detto che vorrebbe lavorare in futuro in un’impresa turistica. Altro elemento che va tenuto in considerazione è il fatto che il lavoro nell’ambito turistico non è visto come una esperienza temporanea o un tappabuchi. Infatti per l’84% dei giovani è un’occasione per fare carriera.

C’è un altro dato che emerge, e per certi versi sorprende. Per il 60% degli studenti intervistati le imprese premiano il talento. Un dato che riscrive le annose criticità nel settore turistico stagionale tante volte denunciate. Criticità che comunque esistono e vanno affrontate, come rilevato da Montanari. Per oltre il 43% del campione la retribuzione non è adeguata, una percentuale importante. Anche le caratteristiche dell’impegno richiesto vanno attenzionate. Oltre il 90% degli studenti dice che il lavoro richiede grandi sacrifici, mentre l’88% lo ritiene stressante e il 92% faticoso. Resta la voglia e la forza dei giovani ad affrontare un percorso lavorativo nel mondo turistico, un punto di partenza che per Montanari "va conciliato con le richieste dell’imprenditoria per trovare un punto di equilibrio. Dobbiamo tutti noi trovare una convergenza per un progetto turistico e sociale che sia sostenibile".

Andrea Oliva