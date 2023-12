Il lavoro sportivo al centro del convegno sulla riforma di settore

Il Comune, in collaborazione con l’associazione Panathlon international, ha organizzato per domani, alle 10 alla sala del consiglio comunale il convegno ‘La riforma dello sport’. L’appuntamento "vuole essere una preziosa occasione per illustrare e capire meglio la nuova disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto importanti novità per tutto il comparto, soprattutto quello dilettantistico, a livello fiscale, tributario e contrattuale", spiega l’assessore allo Sport Bruno Galli, che sarà presente domani insieme al sindaco Filippo Giorgetti. "Particolare attenzione sarà posta", continua l’assessore, "ad esempio sulla figura del lavoratore in ambito sportivo e sul riconoscimento della personalità giuridica degli enti." Il convegno di domani sarà aperto dall’intervento del prof. Fabio Fraternali, docente in diritto delle società sportive. Seguiranno poi gli interventi dell’avvocato Fabio Falcone, del notaio Pietro Fabbrani e infine del presidente dei consulenti del lavoro di Rimini, Alessandro Corbelli. La partecipazione al convegno è gratuita.