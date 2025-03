Il libro di Assante presentato a Dogana

Un viaggio musicale e delle emozioni che unisce 150 capolavori della canzone sotto lo stesso cielo. Domani, alle 16, la libreria Boccino D’oro di Dogana ospiterà la presentazione del volume di Ernesto Assante ‘Verso le Stelle, 150 canzoni per sentirsi vivi’ (Rai Libri). A incontrare i lettori saranno Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2, Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista. A moderare sarà Claudia Mazzola, presidente di Rai Com. "Come in una mostra – scriveva Assante, giornalista prematuramente scomparso il 26 febbraio dello scorso anno – ho scelto alcuni brani che possono, ognuno per il proprio specifico motivo, colpire la vostra curiosità. Ne avrei potuti scegliere altrettanti, o dieci volte tanti, questa non è una lista del ‘meglio’, nemmeno l’elenco delle mie canzoni preferite. È una mostra sull’arte della canzone e sulle sue infinite declinazioni, su come questi brani possano essere parte di una storia più grande".