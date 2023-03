Il liceo va in cantiere "Trasferite gli studenti al palazzo dei congressi"

"A scuola dentro il palazzo dei congressi". Nicola Marcello, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è pronto a sposare la causa di genitori e studenti del liceo Einstein. In estate partirà la seconda parte dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto, quella più impattante. Lo sarà a tal punto che per 12 classi non ci sarà posto. A genitori e studenti il dirigente scolastico ha presentato le alternative dettate dalle scelte della Provincia, titolare dell’edificio. Spostamento di 12 classi in un luogo distante dal polo della Colonnella, oppure lezioni al pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30. Entrambe le ipotesi sono state bocciate dai genitori. "Quella delle lezioni al pomeriggio non si può nemmeno sentire – ribatte Marcello -. Interrogherò il sindaco, che è anche presidente della Provincia, affinché trovi una soluzione. Mi chiedo come sia possibile che la Provincia non abbia trovato un’alternativa".

Nei mesi scorsi l’ente aveva pubblicato un avviso per cercare strutture adeguate ad ospitare attività scolastiche, ma non si era presentato nessuno. Il buco nell’acqua aveva avvicinato l’ipotesi di ricorrere a container, comunque onerosi, visto che anche l’Alberti avrà necessità di trovare nuovi spazi. "Non penso che la soluzione container sia adeguata. Ci sono almeno tre soluzioni che ritengo possano essere perseguite. Innanzitutto c’è il palazzo dei congressi. Il secondo piano è scarsamente utilizzato. Non credo che per il Comune sarebbe un problema interagire con la gestione della Fiera. Spazi modulabili e moderni che potrebbero ospitare i ragazzi". Le rimanenti due alternative poste da Marcello sono ancor più vicine al polo scolastico. "L’ex palazzina Inpdap è poco distante dal liceo. Non è utilizzata, e può contare di ampie superfici. Andrebbe valutata l’ipotesi di adeguarla alle esigenze scolastiche". Infine "l’ex caserma Giulio Cesare. La struttura è del Demanio e si può procedere con la sua trasformazione. Dunque si può mettere piede nel complesso che conta strutture ampie e servizi igienici. Va verificata anche questa strada pur di non costringere gli studenti alle lezioni pomeridiane. Sarebbe devastante da un punto di vista psicologico. Già penso a quanti vorranno cambiare scuola perché hanno attività pomeridiane, anche sportive, a cui dovranno rinunciare". Intanto in Provincia si cercano alternative dopo la presa di posizione dei genitori decisi a non mollare, chiamando in causa anche gli avvocati.

Andrea Oliva