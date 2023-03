Il Liceo Valgimigli protagonista ai Colloqui fiorentini

Colloqui Fiorentini: anche Rimini c’è. Il Liceo Cesare Valgimigli, con una delegazione di 15

alunni selezionati guidati dalla professoressa Marta Pompei, è stato presente all’evento nazionale fiorentino dal 15 al 18 Marzo. Migliaia di studenti, provenienti da tutta Italia, sono tornati a poter condividere idee, finalmente dal vivo dopo tre anni di chiusure legate alla pandemia. Come ogni anno, il focus del meeting verte su un illustre scrittore italiano e quello dell’edizione 2023, corrispondeva a Italo Calvino. "È verso la verità che corriamo, la penna e

io". È questo il motto al quale ogni rappresentanza ha cercato di rispondere. Sono state quindi eleborate tesi circa il letterato ligure, giudicate poi da una qualificata giuria. Infine, durante il convegno, sono intervenute voci di spicco, come quella di Valerio Capasa, dottore di ricerca in italianistica, e del giornalista Giovanni Fighera. Rimini, non ha vinto la competizione, ma certamente ha beneficiato della voglia collettiva di dare luce, dal vivo, alla scrittura, dopo anni bui di distanza.

Aldo Di Tommaso