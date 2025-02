Il livello di polveri sottili torna nella normalità: da oggi stop ai divieti

Rientra l’allarme smog, stop alle misure emergenziali e alle limitazioni al traffico. Limitazioni che erano entrate in vigore martedì, in seguito agli sforamenti dei livelli di Pm10 (le polveri sottili) registrati a Rimini e nel resto della regione. Aria cattiva, causata dall’inquinamento e anche dalle particolari conzioni meeto di questi giorni. A Rimini i superamenti consecutivi di Pm10 erano stati tre, con valori di 53, 70 e 87 microgrammi per metro cubo registrati nelle centraline, rispetto al limite di 50. Secondo le ultime rilevazioni di Arpae il livello di Pm10 è tornato nella norma, pertanto sono state revocate le misure emergenziali. Da oggi niente più limitazioni straordinarie al traffico, ma restano naturalmente in vigore quelle permanenti, previste dal Piano aria integrato regionale.