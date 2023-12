Il locale in spiaggia anticipa il veglione

Il brindisi di Capodanno si fa al pomeriggio in spiaggia. Il Samsara di Riccione torna a far festa per San Silvestro. Ma l’orologio è diverso da quello delle piazze. Dalle 13 alle 19 del 31 dicembre e dell’1 gennaio, il Samsara Beach darà il benvenuto al nuovo anno con un grande party, riportando l’energia e l’entusiasmo che caratterizzano le feste estive. Musica e mani alzate al cielo per dimenarsi brindando in anticipo al nuovo anno. I dj e i vocalist saranno pronti a far scatenare i presenti. Le prenotazioni per l’evento "sono già numerose", dicono gli organizzatori. Hanno deciso di fare festa in spiaggia gruppi arrivati da più regioni, grazie anche alla collaborazione con gli hotel del posto. Sono praticamente esauriti i pacchetti che univano soggiorni e party. "Il Samsara è sinonimo di divertimento senza confini, e siamo entusiasti di portare la nostra magia anche durante le festività invernali. Il Capodanno al Samsara sarà un’esperienza unica, con la musica che ci ha resi famosi e l’energia travolgente che solo noi sappiamo creare. Non vediamo l’ora di festeggiare insieme a coloro che hanno scelto di trascorrere la fine dell’anno con noi", dice Rocco Greco, titolare del locale. Nel frattempo le prenotazioni procedono per la festa giunta alla sua quarta edizione.